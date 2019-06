Noch immer sind viele dieser Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unentdeckt. Sie haben sich tief in die Erde gebohrt oder sind in Flüsse und Seen gefallen. Immer wieder kommt es vor, dass sie zum Beispiel bei Baurabeiten zum Vorschein kommen. Dann werden sie von Experten entschärft oder in einer sicheren Umgebung gesprengt. Dass die Bomben von selbst explodieren, passiert nur sehr selten.