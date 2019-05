Statt allein in seinem Zimmer leise vor sich hin zu schmunzeln, laden sogenannte Lachclubs alle lustigen Menschen am Weltlachtag ein, gemeinsam lauthals zu lachen. Mit ausgefallenen Übungen bringen sich die Mitglieder gegenseitig zum Lachen. Die Lachclubs gibt es auf der ganzen Welt. Am Weltlachtag treffen sich die Mitglieder an vielen Orten, um zu einer bestimmten Uhrzeit gemeinsam zu lachen. Und das weltweit. Sie wollen damit ein Zeichen für den Frieden setzen. In der Schweiz findet am Weltlachtag eine Lachparade statt. Mehrere Hundert Menschen laufen lachend durch die Innenstadt Zürichs und wollen damit zeigen, dass Lachen Menschen verbindet.