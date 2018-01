Das Volk der Maya lebte von etwa 1.500 vor Christus bis 1.500 nach Christus. Es gab sie also sehr lange. Sie lebten in Mittelamerika, im Gebiet der heutigen Länder Mexiko, Guatemala, Belize, Honduras und El Salvador. Das damalige Reich der Maya war etwa so groß wie Deutschland. Die Kultur der Maya war sehr weit entwickelt. Sie errichteten riesige Städte. Um die vielen Menschen mit Essen zu versorgen, bauten sie Getreide und Gemüse an. Außerdem waren sie große Wissenschaftler und Künstler. Sie beobachteten die Sterne, berechneten einen eigenen Kalender und bemalten Keramiktöpfe. Allerdings führten die Maya auch viele Kriege.



Das größte Geheimnis der Maya: Sie verschwanden plötzlich. Warum, wissen Forscher nicht genau. Sie vermuten, schuld könnte ein Krieg untereinander sein oder, dass es durch schlechte Ernten für die vielen Menschen nicht genug zu Essen gab. Doch auch heute gibt es noch Nachfahren des Volkes in Mittelamerika, sie werden Indigenas genannt.