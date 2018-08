Hauptsache es klappt!



Mittlerweile wissen Experten, dass diese Umerziehung nicht sinnvoll ist. Denn Linkshänder können mit rechts nicht so schnell schreiben wie ihre rechtshändigen Mitschüler. Sie sind also oft langsamer und manche werden dadurch auch schlechter in der Schule. An deutschen Schulen werden heute deshalb keine Kinder mehr zur Rechtshändigkeit umerzogen.