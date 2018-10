Oft nehmen wir Musik gar nicht richtig wahr – zum Beispiel beim Einkaufen. In vielen Supermärkten läuft Musik durch die Lautsprecher. Einige Forscher sagen, dass die Art der Musik den Einkauf beeinflusst. Die Kunden würden eher zu teureren Produkten greifen, wenn klassische Musik anstelle von Popmusik läuft. Warum das so ist, muss noch genauer erforscht werden. Achtet doch beim nächsten Einkauf mal darauf, was im Supermarkt gespielt wird!