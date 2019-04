Weltpresse-Foto des Jahres 2018

Viele Menschen kritisieren die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump und viele Menschen in den USA sehen in der unerlaubten Einwanderung ein Problem. Sie sehen sie als Bedrohung für die USA. Donald Trump hatte den US-Amerikanern deshalb schon im Wahlkampf versprochen, dass er eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen lassen wird. Mit dem Bau der Mauer oder eines großen Stahlzauns will Trump verhindern, dass Menschen unerlaubt in die USA kommen. Es gibt aber auch viele Menschen und Politiker in den USA, die die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik der US-Regierung kritisieren und auch schon dagegen demonstriert haben.