Okay, zugegeben: Er hat natürlich nicht so lange die Luft angehalten. Das ist unmöglich. Stattdessen verbrachte er die 120 Tage in einer Stahlkapsel, die knapp 30 Quadratmeter groß war - also etwa so groß wie ein Klassenzimmer. Die Kapsel lag in elf Meter Tiefe vor der Küste Panamas. Beim Auftauchen sagte er: