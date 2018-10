Der Weltsicherheitsrat verkündet einen Beschluss Quelle: dpa

Wird der Vorschlag angenommen, wird ein Beschluss gefasst, also etwas entschieden. Einen solchen Beschluss nennt man auch Resolution. Eine Resolution enthält meistens eine Liste von Forderungen an die Länder, die sich streiten oder an einzelne Länder, die den Frieden bedrohen. Eine Entscheidung des Weltsicherheitsrats kann zum Beispiel sein, Soldaten in Länder zu schicken, die Krieg gegeneinander geführt haben. Die Soldaten sorgen dann dafür, dass diese Länder nicht wieder anfangen zu kämpfen.