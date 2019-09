Doch auch in Deutschland gibt es Analphabetismus: 6,2 Millionen erwachsene Menschen in Deutschland können nur einzelne Sätze lesen und schreiben.



Analphabeten haben oft im Alltag Probleme: Am Fahrkartenautomat ein Ticket zu ziehen, im Supermarkt einzukaufen oder sich in einer fremden Stadt zurechtzufinden, macht ihnen viel Mühe.