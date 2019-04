Manchmal kann man schon an der Stimme erkennen, ob ein Mensch traurig, fröhlich, wütend oder sehr aufgeregt ist - zum Beispiel bei einem Referat in der Schule. Damit die Stimme in aufregenden Situationen immer noch fest und klar klingt, kann man zum Beispiel an seiner Atmung arbeiten. Da gibt es Experten, die das zusammen mit einem üben.



Jedes Jahr am 16. April ist Welttag der Stimme. Er soll daran erinnern, dass unsere Stimme so etwas wie ein Wunder der Natur ist. Der Tag wurde 1999 von US-amerikanischen und europäischen Ärzten ins Leben gerufen.