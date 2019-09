logo!-Aktion zum Welttag des Briefeschreibens

Liebe logo!-Leser und -Leserinnen,



habt ihr schon mal einen Brief per Hand geschrieben und ihn dann verschickt? Wenn nicht, dann ist heute der richtige Tag, um damit anzufangen. Denn am 1. September 2014 hat sich der australische Fotograf, Autor und Künstler Richard Simpkin den Welttag des Briefeschreibens ausgedacht. Der Grund: Ihm fehlt bei all den SMS-, WhatsApp- und Facebook-Nachrichten das Persönliche. Die eigene Handschrift, kleine Verzierungen am Rand oder die Wahl des Briefpapiers verraten einiges über den Schreiber und machen den Brief zu etwas Besonderem.