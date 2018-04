In Deutschland lernt jedes Kind in der Schule lesen und viele von euch haben sicherlich jede Menge spannende Bücher. Doch so richtige Leseratten gibt es in Deutschland immer weniger. Damit sich das ändert, gibt es den Welttag des Buches. An diesem Tag lassen sich Buchhandlungen, Verlage, Schulen und Bibliotheken einiges einfallen. Ausstellungen, Lesefeste und viele spannende Bücher sollen Kinder und Jugendlichen zeigen: Lesen macht Spaß!