Die UNESCO hat zum Welttag der Lehrer deutlich gemacht, dass weltweit sehr viele Lehrer und Lehrerinnen fehlen - auch in Deutschland. Schätzungsweise 26.300 Lehrkräfte werden hier in sechs Jahren allein an Grundschulen fehlen. Deswegen fordert die UNESCO von deutschen Politikern und Politikerinnen, mehr für die Ausbildung von Lehrkräften zu tun.