Was es mit Anne Franks Tagebuch auf sich hat und warum es bis heute so bekannt ist, könnt ihr in dem Artikel über sie nachlesen. Dank ihr gibt es heute auch den Welttag des Tagebuchs. Dieser findet jedes Jahr am 12. Juni statt, weil Anne Frank am 12. Juni 1942 den ersten Eintrag in ihr Buch schrieb.