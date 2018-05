Auf der ganzen Welt wird heute der Welttag der Lehrerinnen und Lehrer gefeiert. Quelle: epa

Den Weltlehrertag gibt es, weil Lehrerinnen und Lehrer einen sehr wichtigen Job haben: Sie bringen euch und anderen Kindern viele Dinge bei, die ihr über die Welt oder für euer späteres Leben als Erwachsene wissen müsst. Das ist eine besonders wichtige Aufgabe. Denn eins wisst ihr bestimmt auch schon selber: Wer gute Lehrer hat, geht meistens gerne in die Schule. Wer gerne in die Schule geht, der lernt auch was. Und wer was lernt, weiß irgendwann richtig gut über viele Dinge Bescheid und kann zum Beispiel in seinem Traumjob arbeiten oder sogar dabei helfen, manche Dinge auf der Welt besser zu machen.