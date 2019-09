Reisen: gut oder schlecht?

Viele Menschen lieben es, zu verreisen - zum Teil sogar mehrmals im Jahr. Viele wollen bekannte Städte erkunden, andere an den schönsten Stränden der Welt liegen. Jedes Jahr am 26. September ist Welttourismustag. Das Wort "Tourismus" kommt aus dem Englsichen oder Französischen: "tour" bedeutet so viel wie "Reise". An diesem Tag soll auch darauf aufmerksam gemacht werden, welche Vorteile und welche Nachteile Tourismus hat. logo! eklärt es euch im Video.