Wer der Umwelt etwas Gutes tun will, hat dafür viele Möglichkeiten: zum Beispiel öfter mit Bussen oder Bahnen statt mit dem Auto fahren, nicht benötigte Lampen ausschalten oder Abfall trennen. So kann aus alten Zeitungen und Kartons sogenanntes Recyclingpapier hergestellt werden. Daraus entstehen dann zum Beispiel Taschentücher, Toilettenpapier oder Schreibblöcke, die die Umwelt nicht so stark belasten.



Um Plastikmüll zu vermeiden, könnt ihr zum Beispiel schon beim Einkaufen darauf achten, eher Sachen zu kaufen, die nicht oder kaum verpackt sind.