Besonders in riesigen Städten, sogenannten Megacitys, gibt es oft nicht genug Wasser für alle oder nur schmutziges, von dem man sehr krank werden kann. Experten sagen, dass das Wasserproblem noch größer werden könnte, weil auch Städte weltweit immer größer werden. Bis zum Jahr 2050 leben voraussichtlich 70 Prozent aller Menschen in Städten und den Regionen ringsum. Experten fordern jetzt zum Beispiel, dass mehr Kläranlagen gebaut werden, um schmutziges Wasser zu reinigen.



Wenn Menschen schmutziges Wasser trinken, ist das sehr gefährlich! Denn in schmutzigem Wasser sind winzige Erreger, die krankmachen können. Cholera-Bakterien beispielsweise leben und vermehren sich meist in schmutzigem Wasser. Die Experten schätzen, dass täglich 5.000 Kinder sterben, weil sie kein sauberes Wasser haben. Deshalb fordern Experten, dass bis 2030 alle Menschen sauberes Wasser bekommen.