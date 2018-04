ZDFtivi | logo! - Zu wenig Radverkehr

Warum steigen so wenige Leute aufs Fahrrad um, obwohl das doch so viel besser für die Umwelt ist? Wir haben uns mal in Wiesbaden umgehört. In Befragungen kommt immer wieder raus, dass diese Stadt die fahrradunfreundlichste Großstadt in Deutschland ist.