Ein Elektroauto lädt seine Batterie auf.

Quelle: dpa

Eigentlich könnten Elektroautos in Deutschland schon weiter verbreitet sein. Dass sie immer noch relativ selten sind, hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel sind Elektroautos viel teurer als andere Autos. Nur wenige sind bereit dazu, so viel Geld für ein Elektroauto auszugeben. Ein anderes Problem ist die Reichweite der Batterie. Elektroautos fahren ja nicht mit Benzin oder Diesel, sondern mit Strom. Dieser Strom wird in Batterien gespeichert. Damit die Autos fahren können, müssen die Batterien erst mit Strom aufgeladen werden. Zurzeit können die meisten Elektroautos mit einer Batterieladung nicht so weit fahren wie andere Autos mit einer Tankfüllung Benzin oder Diesel. Deshalb tüfteln Experten noch daran, stärkere Batterien für Elektroautos zu entwickeln.