Die italienische Regierung will erreichen, dass Italien weniger Flüchtlinge aufnehmen muss und dass weniger Flüchtlingsboote ins Meer aufbrechen. Die Flüchtlinge sollen schon in Afrika gestoppt werden und dort soll entschieden werden, wer nach Europa kommen darf. Doch mit diesem Plan sind nicht alle einverstanden. Kritiker sagen, Europa kümmere sich nicht um Menschen in Not. Denn obwohl nun weniger Flüchtlinge kämen, gebe es in ihren Herkunftsländern weiterhin Probleme.