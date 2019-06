Arm sein bedeutet in Deutschland, auf viele Dinge verzichten zu müssen, die für die meisten Menschen ganz normal sind. Zum Beispiel können Eltern in armen Familien ihren Kindern oft kein Geld für einen Kinobesuch geben, an Urlaub ist häufig gar nicht zu denken und auch die Kosten für viele Hobbys können sich arme Eltern nicht leisten. Kinder, die nur bei einem Elternteil leben, sind besonders häufig arm. Warum das so ist, könnt ihr im verlinkten Video sehen.