Vor allem in Südasien hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Dort werden viel weniger minderjährige Mädchen verheiratet als früher. In einigen Ländern Afrikas dagegen sind Kinderehen noch immer sehr verbreitet. Die Vereinten Nationen (UN) haben sich zum Ziel gesetzt, Kinderehen bis zum Jahr 2030 komplett abzuschaffen. Bis dahin ist also noch einiges zu tun.