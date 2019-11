Das sind die sogenannten "Hemdchenbeutel".

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Allerdings sollen nicht alle Plastiktüten verboten werden. Die sogenannten "Hemdchenbeutel" sind eine Ausnahme. "Hemdchenbeutel" sind die dünnen Plastiktüten, die es zum Beispiel in der Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkt gibt. Diese Beutel sind sehr beliebt. Im vergangenen Jahr wurden mehr als drei Milliarden "Hemdchenbeutel" benutzt. Es könnte also eigentlich ziemlich viel Plastikmüll eingespart werden, wenn es auch diese Beutel nicht mehr geben würde. Svenja Schulze allerdings meint, dass ein Verbot nichts bringen würde. Händler würden ihr Gemüse dann schon in Plastik verpackt im Supermarkt anbieten - und das wäre auch nicht besser. Auch ausgenommen vom Verbot: besonders stabile Plastiktüten.