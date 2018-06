In Afghanistan herrscht viel Gewalt. Quelle: dpa

Besonders viele Mädchen gehen nicht zur Schule. Die Taliban verbieten, das Mädchen zur Schule gehen oder greifen sogar Mädchen an, die zur Schule gehen. Außerdem werden viele Mädchen in Afghanistan gezwungen, früh zu heiraten. Sie müssen sich dann um den Haushalt und die Kinder kümmern. Obwohl eigentlich erst im Alter von 18 erlaubt ist zu heiraten, sind die Mädchen oft viel jünger. Solange in Afghanistan weiter dieTaliban an Macht gewinnen, wird sich an der Situation im Land wahrscheinlich auch nicht viel ändern. Einige Politiker überlegen, mit den Anführern der Taliban zu reden - auch wenn Politiker eigentlich nicht mit Terroristen verhandeln. Experten hoffen aber, dass die Taliban so dazu gebracht werden könnten, die Gewalt zu stoppen.