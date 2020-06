In den USA hat eine Zeitung in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass US-Präsident Donald Trump plant viele US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Zurzeit leben und arbeiten mehr als 35.000 Soldaten aus den USA dauerhaft in Deutschland. Laut dem Zeitungsbericht sollen es bald etwa 9.500 weniger sein. Bisher hat sich weder US-Präsident Trump oder ein anderer Vertreter der US-Regierung zu den Plänen geäußert. Auf jeden Fall wäre ein so großer Abzug von US-Soldaten aus Deutschland eine ziemliche Veränderung. Denn eigentlich sind die vielen US-Soldaten in Deutschland ein Zeichen dafür, dass Deutschland und die USA Verbündete sind.