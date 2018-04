Vielleicht ist es euch in den vergangenen Tagen aufgefallen - das schöne Gezwitscher der Vögel. Denn der Frühling kommt und mit ihm die Vögel, die lauthals singen. Doch viele Experten warnen, dass in Zukunft im Frühling dieser Gesang wohl immer seltener zu hören sein wird. Denn die Vögel in Deutschland werden immer weniger.