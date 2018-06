Viele Menschen fordern deshalb, dass die reichen Länder sich mehr anstrengen müssen, damit nicht mehr so viele Menschen in den ärmeren Ländern unter Hunger leiden müssen und daran sterben. Eine Möglichkeit besteht darin, den Bauern in den ärmeren Ländern zu helfen, zum Beispiel mit Werkzeugen, mit Pflanzensamen oder mit dem Bau von Brunnen. So könnten die Bauern mehr Lebensmittel anbauen und ernten und die Menschen hätten mehr zu essen.