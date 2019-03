Seine Kunst nennt sich "Street Art", also Straßen-Kunst. Er sprüht Graffitis an Wände und bemalt Mauern. Sein Geld verdient er damit, seine Bilder zu verkaufen. Mit seiner Kunst begonnen hat er in Bristol, einer Stadt im Südwesten Englands. Mittlerweile findet man überall auf der Welt Kunst von ihm. Besonders viele Kunstwerke malte er in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs, in London. Doch mit der Zeit wurden dort viele seiner Graffitis übermalt oder sogar ganz entfernt. Das Graffitisprühen ist in Großbritannien nämlich illegal, also strengstens verboten. Wüsste man welche Person sich hinter dem Namen Banksy verbirgt, könnte man diese sogar bestrafen. Auch an einigen anderen Stellen, an denen der Künstler seine Bilder sprüht, ist das eigentlich verboten.