Wissenschaftler an der Tübinger Universität haben herausgefunden: Schüler und Schülerinnen lernen besser, wenn sie in der Nähe der Lehrkraft sitzen, also vor allem in den ersten Reihen. Das hat ein Experiment gezeigt. In diesem Experiment verfolgten Schülerinnen und Schüler über Virtual-Reality-Brillen denselben Unterricht, entweder von einem Sitzplatz nahe der Lehrkraft aus oder in der letzten Reihe. Nach dem virtuellen Matheunterricht lösten diejenigen, die vorne saßen, die Matheaufgaben schneller als diejenigen, die hinten saßen.