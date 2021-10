Der goldene Sarg von Tutanchamun

Quelle: dapd

Forscherinnen und Forscher, die sich auf die Suche nach Gräbern machten um mehr über die alten Ägypter herauszufinden, wurden deshalb oft enttäuscht. Nicht so bei Tutanchamuns Grab! Als es vor fast 100 Jahren entdeckt wurde, waren alle Grabkammern fast unberührt - eine Sensation! Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das eine riesige Chance 3.000 Jahre in die Vergangenheit zu schauen, und so mehr über das Leben der alten Ägypter zu erfahren.