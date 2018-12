In den letzten Tagen war immer wieder von der Internetwährung Bitcoin die Rede. Bitcoin ist spezielles Geld, das es nur im Internet gibt. Es gibt also keine Scheine oder Münzen, die man in die Hand nehmen kann. Jeden Tag verändert sich der Wert des Geldes, also wieviel ein Bitcoin umgerechnet in Euro wert ist. Vor einigen Jahren war ein Bitcoin 750€ wert. In den letzten Monaten ist dieser Wert aber immer mehr angestiegen und ein Bitcoin ist inzwischen mehrere Tausend Euro wert.