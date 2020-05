Unterstützerinnen und Unterstützer des brasilianischen Präsidenten bei Protesten.

Quelle: reuters

Trotzdem gelten in einigen Regionen Brasiliens Regeln, die die Ausbreitung des Virus verlangsamen sollen. Das liegt daran, dass es in Brasilien verschiedenen Bundesstaaten gibt - so ähnlich wie in Deutschland die Bundesländer. Die Regierungschefs der einzelnen Bundesstaaten dürfen während der Corona-Krise viele Entscheidungen selbst treffen. Die Unterstützerinnen und Unterstützer Bolsonaros finden das nicht gut. Einige sind am Sonntag auf die Straße gegangen, um gegen diese Regeln zu demonstrieren.