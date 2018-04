Moskitonetze schützen vor den Stechmücken Quelle: epa

Die Krankheit Malaria kommt vor allem in Afrika und im Südosten Asiens vor. Sie wird von Stechmücken, sogenannten Moskitos, übertragen. Wenn einen so eine Mücke sticht, gelangen Erreger in den Körper, die sich dort vermehren und den Menschen krank machen können. Man bekommt dann vor allem Fieber, starke Magenkrämpfe und Durchfall. Im schlimmsten Fall sterben sogar Menschen an den Folgen der Krankheit. Vor allem für Kinder ist Malaria sehr gefährlich. Dabei gibt es Möglichkeiten, wie man die Krankheit vermeiden und heilen kann.



Besonders wichtig, um sich vor Moskitostichen zu schützen, ist ein Moskitonetz über dem Bett. Denn die Mücken kommen meistens in der Dämmerung. Durch die Netze kommen sie nicht durch - und können somit auch nicht stechen. Doch gerade in Afrika fehlt vielen Menschen das Geld, um sich diese Netze zu kaufen.