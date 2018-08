ZDFtivi | logo! - Diese Gesetze sind für Kinder wichtig

Auch für Kinder regeln Gesetze, also Vorschriften, was man darf, was man muss und was verboten ist. Darf man zum Beispiel den Ball aus dem Garten des Nachbarn holen, wenn er rüber geflogen ist? Und darf man mit seinem Taschengeld machen, was man möchte?