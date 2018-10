Am Montag ist Weltschlaganfalltag. Der Tag will auf die Erkrankung aufmerksam machen, weil sie in vielen Fällen nicht rechtzeitig erkannt wird. Ein Schlaganfall ist eine plötzliche Durchblutungsstörung in einem Teil unseres Gehirns. Dieser Bereich bekommt dadurch nicht genügend Sauerstoff und Nährstoffe und kann dadurch nicht richtig funktionieren. Ein Schlaganfall kann deshalb folgende Auswirkungen auf unseren Körper haben: