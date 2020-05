Das wichtigste zuerst: Vor den Sommerferien wird es keinen normalen Schulbetrieb mehr geben. Das geht schon allein wegen der 1,5 Metern Abstand, die man auch im Klassenraum einhalten soll, nicht. Denn noch immer geht der Schutz der Schülerinnen und Schüler und Lehrinnen und Lehrer vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus vor.



Aber: Möglichst jede Schülerin und jeder Schüler solle vor den Sommerferien wochen- oder tageweise in die Schule gehen können, so der Vorschlag der Kultusminister. Der Unterricht vor Ort in der Schule und das Lernen zuhause sollen sich dann abwechseln und gut aufeinander abgestimmt werden. Schüler oder Lehrer, die eine Vorerkrankung haben und zur Risikogruppe gehören, müssen aber nicht in die Schule gehen.



Ganz wichtig ist den Kultusministern die Hygiene: jede Schule muss einen Hygieneplan haben. Alle Schüler sollen sich regelmäßig die Hände waschen können. Dazu muss es ausreichend Waschbecken und natürlich auch Seife geben.



Eine Pflicht, einen Mundschutz in der Schule zu tragen, ist nicht vorgesehen. Wer mit Bussen und Bahnen in die Schule kommt, braucht allerdings seit Montag einen Mundschutz. Die Kultusminister raten aber sowieso, öfter mit dem Rad oder zu Fuß in die Schulen kommen.