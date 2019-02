Das Wort "Brexit" setzt sich zusammen aus dem deutschen Wort "britisch" und dem englischen Wort "Exit". "Exit" bedeutet Ausgang oder Ausfahrt. Gemeint ist mit Brexit der Austritt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union, kurz EU. Noch ist das Vereinigte Königreich EU-Mitglied. Es ist aber geplant, dass das Land die EU verlässt. Und zwar bereits am 29. März 2019. Das hatten die Briten im Juni 2016 bei einer Volksabstimmung entschieden. Damals hatten 51,9 Prozent der Briten für den Austritt aus der EU gestimmt. 48,1 Prozent waren dafür, dass Großbritannien in der EU bleibt. Das Ergebnis war also knapp.