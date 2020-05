Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze mit dem Bericht zur Lage der Natur.

Quelle: dpa

Alle sechs Jahre untersuchen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie gut oder schlecht es der Natur - also den Tieren, Wäldern, Flüssen und Seen - in Deutschland geht. Dabei wurden nur ein Bruchteil der fast 50.000 Arten in Deutschland erforscht. Trotzdem kann mit dem neuen Bericht die Situation der Natur gut eingeschätzt werden. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat die Ergebnisse am Dienstag in Berlin vorgestellt.