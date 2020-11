Es kann also passieren, dass Trump noch einige Entscheidungen treffen wird, die Biden so nicht treffen würde. Am Tag nach der Präsidentschaftswahl sind die USA zum Beispiel noch aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Das hatte Donald Trump schon vor längerer Zeit so beschlossen. Biden will dem Klimaabkommen aber wieder beitreten, sobald er Präsident ist.