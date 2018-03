Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Per Mertesacker 2014 Fußball-Weltmeister. Quelle: ap

Trainer und Fans erwarten von ihnen, dass sie immer fit sind und gute Leistungen bringen. Per Mertesacker spielte von 2004 bis 2014 in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Im Mai wird er seine Karriere als Profi-Fußballer beenden. Er hat jetzt erzählt, wie schwer es für ihn war, unter so großem Druck zu stehen. Vor allem vor den Spielen sei er häufig so aufgeregt gewesen, dass ihm übel wurde.