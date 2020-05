Seit Anfang dieser Woche gehen alle, die in diesem Schuljahr einen Abschluss machen, wieder zur Schule, außerdem die Abschlussklassen der Grundschulen. logo! war an der Goethe-Grundschule in Mainz und hat sich für euch angesehen, wie gut der Neustart fu...

