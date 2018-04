Ein Wahllokal in Kalifornien in den USA Quelle: dpa

Nach der Wahl wird in jedem Bundesstaat gezählt, wie viele Wahlleute-Stimmen die einzelnen Kandidaten bekommen haben. Der Kandidat mit den meisten Wahlleute-Stimmen in einem Bundesstaat gewinnt dort die Wahl. Für den Gewinner in einem Bundesstaat gilt außerdem noch die amerikanische Wahlkampf-Regel: “The winner takes it all“. Das ist englisch und heißt so viel wie "Der Gewinner bekommt alle Stimmen“. Diese Regel bedeutet, dass der Gewinner-Kandidat alle Wahlleute-Stimmen bekommt, also auch die des Verlierer-Kandidaten.