Die Menschen des Vereinigten Königreichs, also der Länder England, Schottland, Wales und Nordirland haben im Sommer 2016 abgestimmt. Sie konnten entscheiden, ob sie in der Europäischen Union (EU) bleiben wollen oder nicht. Mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten hat sich für den Austritt aus der EU - den sogenannten Brexit - entschieden. Warum wollen so viele Briten nicht in der EU bleiben?