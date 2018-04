Wenn ihr im Sommer in einem See, Fluss oder Bach badet, dann duscht euch danach immer gut ab. Achtet darauf, dass sich kein Wasser in den Ohren sammelt, also rubbelt eure Ohren gut trocken. Verzichten auf das Baden in solchen Gewässern solltet ihr nur, wenn ihr krank seid oder offene Verletzungen habt. Obst und Gemüse solltet ihr, wie eigentlich immer, gut waschen oder kochen. Wenn ihre diese Tipps befolgt, müsst ihr vor den multiresistenten Keimen keine Angst haben.