Oder auch nicht…denn das Klingeln der Schulglocke hören wir schon seit zwei Wochen nicht mehr. So lange haben nämlich schon die Schulen in ganz Deutschland geschlossen. Der Grund: Corona. Damit sich das Virus langsamer verbreitet und nicht so viele Menschen gleichzeitig krank werden, sollen alle möglichst wenig andere Leute treffen. Das kann in einer Schule, wo so viele Kinder, Lehrer und Lehrerinnen sind, nicht eingehalten werden. Deswegen haben die Chefs aller Bundesländer vor knapp zwei Wochen entschieden, dass die Schulen und Kitas geschlossen werden. Ob es nach den Osterferien wieder ganz normal weitergeht, weiß noch niemand.