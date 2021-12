An vielen Orten gibt es Seen, die vom Austrocknen bedroht sind. Zum Beispiel der Aralsee in Usbekistan, der Poopó-See in Bolivien und der Urmiasee im Iran. Die Gründe, warum die Seen so viel Wasser verlieren, sind meistens ganz ähnlich: In vielen Ländern kam es in den letzten Jahren zum Beispiel zu besonders heißen und trockenen Sommern.



Die hohen Temperaturen führen dazu, dass mehr Wasser als früher aus den Seen verdunstet. Gleichzeitig regnet es weniger, sodass die Seen nicht so schnell wieder durch den Regen aufgefüllt werden. Weil es weniger regnet, fehlt das Wasser aber auch an anderer Stelle: Zum Beispiel in der Landwirtschaft. Um ihre Felder zu gießen, pumpen Bauern deswegen mehr Wasser aus den Seen ab. Das Problem wird dadurch noch größer.

Bildquelle: dpa / ismar, georg