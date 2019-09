Gigantische Mengen an winzig kleinen Schwefelteilchen waren dann überall in der Luft. Sie hatten die Eigenschaft, Sonnenlicht zu reflektieren. Das bedeutet, dass sie keine Sonnenstrahlen zur Erde durchgelassen und wie eine Art Sonnenblockade gewirkt haben. Dadurch wurde es dunkel und sehr, sehr kalt auf der Erde. Wahrscheinlich hielt dieser "Klima-Effekt" für Monate an - wenn nicht sogar für Jahre. Und das hatte zur Folge, dass immer mehr Pflanzen starben, dadurch hatten viele Tiere kein Futter mehr und so weiter und so weiter. Nach und nach starb so fast alles Leben auf der Erde. Und mit ihnen alle Dinosaurier.