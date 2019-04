Ein zerstörtes Dorf nach einem Erdbeben.

Quelle: ap

Erdbeben erschüttern die Erdoberfläche heftig. Dabei stürzen immer wieder viele Gebäude ein. Bei alten Gebäuden ist das nicht verwunderlich - so wie zum Beispiel bei dem Beben im Jahr 2016 in der Stadt Amatrice in Mittelitalien. Dort sind viele sehr alte Häuser und Gebäude eingestürzt. Als sie gebaut wurden, wussten die Menschen noch nicht, wie man Häuser erdbebensicher macht.