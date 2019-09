Viele Kinder gehen gern zur Schule

Mädchen gehen etwas lieber in die Schule als Jungs und ältere Kinder mögen die Schule ein bisschen weniger als jüngere. Insgesamt gehen die meisten Kinder in Deutschland gerne oder sogar sehr gerne zur Schule. Das hat nicht unbedingt etwas mit dem Unterricht zu tun. Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Schule vor allem ein Ort, an dem sie ihre Freunde treffen, mit ihnen quatschen, lachen und spielen. Das Lernen kommt für viele erst an zweiter Stelle.